Zweiter Impfmarathon an der Messe

1 In der Halle neun der Messe wurde im Drive-In-Verfahren geimpft. Foto: Ines Rudel

Unter dem Motto „Wir impfen the Länd – Part 2“ wurden vom 3. bis 6. Januar an der Messe Stuttgart im Kreis Esslingen insgesamt mehr als 11 800 Personen geimpft. Die Organisatoren sind zufrieden.















Esslingen - Es war ein voller Erfolg“, sagt Marc Lippe, Geschäftsführer der Malteser Neckar-Alb und Veranstalter und Organisator des zweiten Impfmarathons an der Messe Stuttgart. An 24 Impfstraßen wurde von Dienstag bis Donnerstag zwischen 7 und 23 Uhr geimpft. Neben den Maltesern waren auch alle anderen Hilfsorganisationen und der Landkreis beteiligt. Am Montag, 3. Januar, startete die Aktion um 13.30 Uhr.