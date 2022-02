Der Andrang in der Staatsgalerie hält sich in Grenzen

1 Kinder und Erwachsene wurden am Samstag in der Staatsgalerie geimpft. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

In der Staatsgalerie konnten sich am Samstag Erwachsene und Kinder impfen lassen. Der Andrang war allerdings nicht allzu groß.















Link kopiert

Stuttgart - Im Säulensaal des Ostflügels der Alten Staatsgalerie konnte man sich am Samstagnachmittag am vielleicht schönsten Ort gegen Corona impfen lassen, den es bislang in Stuttgart gegeben hat. Das junge Ärzte-Team aus Robert Gollwitzer und Léo März, die im Auftrag des Gesundheitsamts auch den Impfbus betreiben, haben am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr in der Staatsgalerie sowohl Kindern als auch Erwachsenen ein Impfangebot gemacht. Der Andrang war allerdings trotz des schönen Ambientes nicht allzu groß.

„Wir wollten mit dem Angebot in der Staatsgalerie versuchen, einen neuen Weg zu gehen“, sagt Gollwitzer. Wie der erfahrene Impfarzt betont, gingen nach seiner Beobachtung mittlerweile rund 50 Prozent aller aktuellen Impfungen auf Viertimpfungen für ältere Menschen zurück. Auch Kinder unter zwölf Jahren stellten eine große Gruppe dar. Eine Mutter, die am Samstagnachmittag mit ihrer neun Jahre alten Tochter zum Impfen in die Staatsgalerien kam, zeigte sich besorgt über die neuen Testvorschriften an den baden-württembergischen Schulen. Ab kommender Woche wird der Kreis der Schüler, die nicht mehr verpflichtend getestet werden müssen, deutlich erweitert. „Dabei verbreiten derzeit vor allem Schüler die Infektionen“, ärgert sich die Mutter.

Von 17 bis 22.30 Uhr ist am Samstag ein Ärzteteam des Gesundheitsamts im Impfbus am Feuersee im Einsatz.