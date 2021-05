Kraftakt in den Praxen

1 Sie bewältigen den Ansturm der Impfwilligen: Margarethe Vogel (links) und Olivia Sadowski koordinieren in der Hausarztpraxis von Wolfgang Bosch in Ruit die Termine für die Impfungen. Foto: Ines Rudel

Seit Montag gilt die Priorisierung bei Corona-Impfungen in den Hausarztpraxen nicht mehr. Dadurch sind die Anfragen von Impfwilligen weiter gestiegen: Die Ärzte werden von Nachfragen geradezu überrollt.

Kreis Esslingen - Für die Hausärzte im Landkreis ist es Fluch und Segen zugleich, dass die Priorisierung bei der Impfung gegen Corona in ihren Praxen jetzt nicht mehr gilt. Seit Montag können sie selbst entscheiden, wer von ihren Patienten die Spritze als nächstes bekommt. Das verschafft ihnen zwar mehr Freiheiten, führt aber auch dazu, dass sie von Anfragen förmlich überrollt werden. Und das in einer Zeit, in der der Impfstoff noch knapper ist als ohnehin schon.