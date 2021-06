Streit in Kirchheim unter Teck eskaliert Wüste Prügelei mit mehreren Personen – 42-Jähriger „erheblich verletzt“

Ein 42-jähriger Mann ist am Samstagabend bei einer Schlägerei in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) verletzt worden. An der Auseinandersetzung sollen mehrere Personen beteiligt gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen.