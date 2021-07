1 Bei der Pop-Up-Impfung auf dem Esslinger Bahnhofsplatz stehen 500 Dosen des Impfstoffs von Johnson & Johnson zur Verfügung. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Am Samstag können sich Impfwillige am Bahnhof in Esslingen ohne Voranmeldung vor Corona schützen lassen. Der Landkreis und die Industrie- und Handelskammer haben die Aktion organisiert.

Esslingen - Mit einer Pop-Up-Impfaktion am Samstag auf dem Esslinger Bahnhofvorplatz will das Esslinger Landratsamt in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer (IHK),Bezirk Esslingen, einen niederschwelligen Zugang zum Schutz vor dem Coronavirus bieten. Von 9 Uhr an können sich Impfwillige ohne jede Voranmeldung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson immunisieren lassen. Zuvor haben die Beschäftigten des innerstädtischen Handels und anderer stadtnaher Betriebe die Möglichkeit, sich vor Ort impfen zu lassen.