Kreis Breisgau-Hochschwarzwald Zweiter Winzer binnen weniger Tagen tödlich verunglückt

Ein 77 Jahre alter Winzer ist am Montag in Südbaden bei einem Unfall mit seinem Schlepper ums Leben gekommen. Erst zwei Tage zuvor war ebenfalls ein Schlepper in Südbaden bei einem Unfall gestorben.