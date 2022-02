1 Die neuen Quarantäneregelungen des Landes werden von den Einrichtungen begrüßt. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Infektionszahlen steigen. Kliniken und Pflegeheime im Landkreis Esslingen kämpfen weiter mit Personalengpässen. Das Land hat deshalb die Quarantäneregelungen gelockert.















Kreis Esslingen - Der H öhepunkt der fünften Coronawelle scheint im Landkreis Esslingen noch nicht erreicht – auch, wenn der Inzidenzwert am zweiten Tag in Folge gesunken ist: Das Landesgesundheitsamt hat am Montag (Stand 16 Uhr) den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner mit 1814 angegeben. Am Sonntag lag der Inzidenzwert noch bei 1990 am Samstag gar bei 2009. Insgesamt haben sich im Kreis Esslingen 86 519 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, ein Plus von 835 gegenüber dem Vortag.