1 Blick in die Intensivstation des Klinikums Esslingen: Die Ärzte und Pfleger arbeiten am Anschlag Foto: oh

Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern des Landkreises steigt. Die Medius-Kliniken haben die ersten Patienten schon verlegt, das Klinikum Esslingen arbeitet an der Belastungsgrenze. Von wenigen Ausnahmen abgesehen liegen auf den Intensivstationen nur Ungeimpfte.















Esslingen - Die Zahl der Menschen, die sich mit Covid-19 anstecken, nimmt rasant zu. Die vierte Welle erhöht auch den Druck auf die Krankenhäuser. Weil auf den Intensivstationen immer mehr ungeimpfte Corona-Patienten eingeliefert werden, sind jetzt auch im Kreis Esslingen die ersten Patienten in weniger ausgelastete Einrichtungen verlegt worden. „Ja, wir haben schon verlegen müssen“, bestätigte Jan Schnack, der Pressesprecher der kreiseigenen Medius-Kliniken, am Dienstag. Zwar sei das bisher nicht in großem Stil geschehen, doch sei die Situation unverändert angespannt. Gleiches gilt für das Klinikum Esslingen, auch wenn dort bisher noch keine Patienten verlegt werden mussten. „Unsere Reserven, sowohl personell als auch von den Betten her, sind allerdings erschöpft“, sagt Anja Dietze, die Unternehmenssprecherin des in städtischer Trägerschaft betriebenen Krankenhauses.