1 Die Hospitalisierungsrate sinkt, die Infektionsrate beim Personal steigt:Die Patientenversorgung ist gleichwohl gesichert, hört man aus den Krankenhäusern. Foto: dpa/Robert Michael

Personalausfälle aufgrund in die Höhe schießender Corona-Infektionszahlen machen auch Krankenhäusern, Polizei, Lebensmittelhandel und Co. zu schaffen. Aber bislang ist die Lage nahezu überall fest im Griff.















Kreis Esslingen - Omikron jagt die Corona-Infektionszahlen in astronomische Höhen – was sich in zahlreichen Branchen und Bereichen mit erhöhten Krankenständen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auswirkt. Auch die sogenannten kritische Infrastruktur von der Polizei über die Kliniken bis zum Lebensmittelhandel ächzt unter Personalausfällen, bricht aber noch lange nicht zusammen. Versorgung und Sicherheit seien gewährleistet, heißt es allerorten – auch weil die Covid-Verläufe durch die Omikron-Variante und die mittlerweile recht hohen Impfquoten meist relativ milde und kürzer ausfallen.