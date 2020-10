1 Die Maskenpflicht in der Innenstadt wird stärker kontrolliert. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Stadt Esslingen beteiligt sich an einer landesweiten Schwerpunktaktion: Am Mittwoch und Donnerstag wird verstärkt geprüft, ob sich Infizierte und Kontaktpersonen an die Quarantäneauflagen halten.

Kreis Esslingen - Überall in der Stadt, wo sich Fußgänger näher als 1,50 Meter kommen, gilt die Maskenpflicht. Für deren Kontrolle sind in erster Linie die Ortspolizeibehörden zuständig. Seit Montag seien die Ordnungsdienste verstärkt unterwegs, sagt Roland Karpentier, der Sprecher der Esslinger Stadtverwaltung. Die Stadt kündigte außerdem an, im Lauf dieser Woche die Einhaltung der Quarantäneverpflichtungen vermehrt zu kontrollieren.