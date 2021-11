Feuer in Weilheim an der Teck Bewohner soll seinen Wohncontainer in Brand gesetzt haben

In einem Wohncontainer in einer Unterkunft für Geflüchtete in Weilheim (Kreis Esslingen) hat es am Mittwochabend gebrannt. Die Polizei hat nun einen Bewohner festgenommen. Gegen ihn besteht der Verdacht der schweren Brandstiftung.