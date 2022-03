1 Die erste Lieferung des Novavax-Impfstoffes ist im Landkreis Esslingen eingetroffen. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Kreis Esslingen - Mit dem Proteinimpfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax ist von Donnerstag, 3. März, an im Landkreis Esslingen ein weiteres Coronavakzin verfügbar. Es wird in den beiden Impfstützpunkten in Esslingen und Nürtingen angeboten, teilt die Kreisverwaltung mit. Termine sind online buchbar – allerdings gilt eine Priorisierung. Denn der Impfstoff der US-Firma ist noch limitiert: Baden-Württemberg wurden vom Bund in einer ersten Tranche insgesamt 192 000 Dosen Nuvaxovid zugeteilt, davon erhält der Landkreis Esslingen 8700 Dosen.

Ein Teil davon soll vorrangig jenen Menschen vorbehalten sein, die der ab Mitte März geltenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen, also Beschäftigte der Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser oder Pflegedienste. Dieser Personengruppe wurde bereits Gelegenheit gegeben, sich vorab zu registrieren. Zwischenzeitlich empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) für weitere Personen eine zweite Auffrischungsimpfung, also die insgesamt vierte Impfung. Zu diesem Kreis gehören Menschen ab 70 Jahren, Bewohner und Betreute in Einrichtungen der Pflege, Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren sowie Tätige in medizinischen Einrichtungen. Diese zweite Boosterimpfung soll bei gesundheitlich gefährdeten Personen jedoch frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung erfolgen. Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen soll die zweite Auffrischungsimpfung frühestens sechs Monate nach der ersten Boosterimpfung erhalten. Eine einzelne Impfdosis ist ausreichend.

Nuvaxovid ist ein sogenannter Totimpfstoff. Er enthält keine Erbinformation. Politiker und Mediziner hoffen, dass das Novavax-Vakzin eine Alternative für Menschen sein könnte, die den bisherigen mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna skeptisch gegenüberstehen. Nuvaxovid basiert auf einem klassischen Verfahren der Impfstoffherstellung.

Peter Freitag, der Gesundheitsdezernent des Landkreises Esslingen, appelliert an die Bevölkerung: „Trotz aller bevorstehenden Lockerungen müssen wir die Impfquote weiter steigern, auch um für weitere Wellen, insbesondere im Herbst und Winter, gewappnet zu sein.“

Das Landratsamt ermöglicht gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst, Apotheken und niedergelassenen Ärzten viele niederschwellige Impfangebote. Die Erst-, Zweit- und Booster-Impfung mit den mRNA-Impfstoffen sind weiterhin flächendeckend im Landkreis möglich: Die Impfstützpunkte in Esslingen und Nürtingen sind täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet, Filderstadt hat samstags, sonntags und montags geöffnet, Kirchheim dienstags, Ostfildern donnerstags, freitags sowie samstags, Plochingen mittwochs – an allen vier Standorten jeweils von 12.30 bis 18 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist dort nicht notwendig, aber möglich unter www.malteser-neckar-alb.de/impfen.html oder www.landkreis-esslingen.de. Zudem impfen die niedergelassenen Ärzte in derzeit 332 Praxen im Kreis und sind über www.arztsuche-bw.de zu finden. Impfende Apotheken lassen sich über die Homepage der Landesapothekerkammer unter www.lak-bw.de ermitteln.