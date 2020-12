1 Auch im Kreis Esslingen wird gegen Corona geimpft. Foto: dpa/Marijan Murat

Mobile Impfteams fahren seit Donnerstag auch in Pflegeheime im Kreis Esslingen. Sie erhoffen sich ein Stück mehr Sicherheit und Normalität. Noch keine Anmeldung in Kreisimpfzentren möglich.

Kreis Esslingen - Das Impfen gegen das Corona-Virus läuft an. Nachdem am 27. Dezember Bewohner und Mitarbeitende im Nürtinger Dr.-Vöhringer-Seniorenheim als erste im Kreis Esslingen die Spritze erhalten hatten, waren am Montag mobile Impfteams nach Bempflingen gefahren. „Für diese Woche sind noch 250 Impfungen im Landkreis geplant“, teilte der Pressesprecher des Klinikums Stuttgart, Stefan Möbius, mit. Das dortige Zentrale Impfzentrum (ZIZ) schickt die Impfteams in den Kreis Esslingen. In die Städtischen Pflegeheime Esslingen sollen erstmals an Neujahr vier Teams kommen, die bis zu 50 Bewohner impfen können. Die Bereiche in den Häusern Berkheim und Obertor, in denen es Corona-Ausbrüche gab, seien vorerst ausgenommen, erklärt Torsten Ziegler, Leiter des Obertor.