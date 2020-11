1 Bodo Schiffmann gehört zu den bekannteren Corona-Leugnern. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der baden-württembergische Arzt und „Querdenker“ Bodo Schiffmann ist auf dem Weg zu einer Protest-Veranstaltung gegen die Corona-Maßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern von der Polizei gestoppt worden.

Neustrelitz - Wegen der strengen Corona-Einschränkungen in Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei den Arzt Bodo Schiffmann auf dem Weg zu einem Protest gegen die Corona-Maßnahmen in Neubrandenburg gestoppt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurde der bekannte „Querdenker“ mit Begleitern in einem Bus an der Bundesstraße 96 angehalten. In Mecklenburg-Vorpommern sei die Einreise von Tagestouristen untersagt und Schiffmann habe keine Genehmigung gehabt, hieß es. Der Mediziner müsse wieder ausreisen. Medienberichten zufolge wollte er bei dem Protest in Neubrandenburg als Redner auftreten.

Schiffmann, HNO-Arzt aus Baden-Württemberg, will nach Angaben der Organisatoren der Bewegung in Neubrandenburg rechtlich gegen das Einreiseverbot vorgehen. In Neubrandenburg protestierten am Abend rund 370 Menschen mit einem Spaziergang gegen die nach ihrer Auffassung unverhältnismäßigen Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie. Veranstalter waren Neubrandenburger Bürger, die seit Wochen Proteste organisieren, zuletzt wieder mit wachsender Zahl von Teilnehmern.