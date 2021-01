1 Verursacht die Arbeit von zu Hause mehr Stress? Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Foto: imago/SKATA

Insgesamt ist die Corona-bedingte Arbeit im Homeoffice immer noch populär – doch die Isolation kann negative, psychologische Pandemie-Effekte verstärken.

Stuttgart - Was im Frühjahr für viele Arbeitnehmer neue, auch mit technischen Anlaufschwierigkeiten verbundene Erfahrung war, ist inzwischen Normalität geworden. In der Corona-Krise ist in vielen Unternehmen das Büro zu Hause, neudeutsch: Homeoffice, von der Kür zur Pflicht geworden. Doch während anfangs und bis in den Sommer hinein eine ganze Reihe von Studien die Befindlichkeit der Arbeitnehmer abfragte und dabei sowohl von Arbeitnehmer- als auch Arbeitgeberseite aus eine insgesamt positive Bilanz zog, sind Erkenntnisse über die Folgen des flächendeckenden Homeoffice-Marathons in der zweiten Corona-Welle eher Mangelware.