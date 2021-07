1 Die Coronatest-Landschaft ist mittlerweile recht vielfältig geworden. Wer Ergebnisse aus dem Labor will, muss mitunter die Testung selbst bezahlen. Foto: dpa/Andreas Arnold

An einen kostenlosen Schnelltest zu kommen, ist für gewöhnlich kein Problem mehr. Beim PCR-Test sieht es schon etwas anders aus. Für Selbstzahler gibt es auf den Fildern und in Stuttgart große Preisunterschiede. Aber auch noch andere Dinge sind hier wichtig.

Filder/Stuttgart - Die Coronatest-Landschaft ist mittlerweile recht vielfältig und dadurch unübersichtlich geworden: Wer dazu Infos im Netz sucht, dem schwirrt schon bald der Kopf. Relativ klar ist, dass ein Schnelltest zu Hause nicht so sicher sein kann wie ein PCR-Test, bei dem die Ergebnisse aus einem medizinischen Labor kommen. Wer also trotz eines negativen Ergebnisses zu Hause Gewissheit sucht, wer ausschließen will, dass er vielleicht doch das Virus in sich trägt, weil er sich nicht fit fühlt, ins Krankenhaus muss oder aber in den Urlaub fliegen will, hat dazu unterschiedliche Möglichkeiten. Eine erste Anlaufstelle dafür sind die Corona-Schwerpunktpraxen.