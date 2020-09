1 Auch auf dem Marienplatz gilt ab Donnerstag Maskenpflicht. Foto: Sven Simon/Frank Hoermann

München wird zum Hotspot – weiter steigende Zahlen führen zu Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht auf belebten Plätzen. Bayern will einen zweiten Lockdown verhindern – auch Markus Söder ist besorgt.

München - So harmlos, wie die Behörden es noch am Sonntag dargestellt haben, war der Auftakt zum Münchner Ersatz-Oktoberfest vom Wochenende wohl doch nicht. „Sehr verstörende Bilder“, so sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag, habe er gesehen, etwa vom Viktualienmarkt, wo hunderte von Menschen ohne Corona-Abstand und ohne Maske gefeiert hatten. Auch das Münchner Kreisverwaltungsreferat räumt am Montag ein, es sei „draußen teilweise eng und das Abstandsgebot nicht mehr flächendeckend beachtet“ worden.