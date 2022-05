1 In manchen Schulen tragen die Kinder keine Masken, in manchen halten viele Schüler daran fest: Eine Auswirkung auf das Infektionsgeschehen ist nicht feststellbar. Foto: dpa/Marijan Murat

Das Ende von Masken- und Testpflicht an den Schulen hat keine feststellbaren Auswirkungen auf das Corona-Geschehen unter Kindern und Jugendlichen. Einige Indizien sprechen dafür, dass die Infektionsraten zurückgehen.















Link kopiert

Am 2. April fielen an Baden-Württembergs Schulen die Masken, am 25. April endete die Testpflicht. Und was ist seither passiert? Nichts. Zumindest scheint nach Auslaufen der Maßnahmen keine erneut hochschwappende Coronawelle die Schülerinnen und Schüler des Landes infiziert zu haben.