Die Einrichtung ist umgezogen. Die Malteser sprechen von einer logistischen Meisterleistung

Wernau - Nach etwas mehr als einem Jahr am Standort in Nürtingen-Oberensingen ist das von den Maltesern betriebene Corona-Abstrichzentrum (CAZ) des Landkreises Esslingen nach Wernau umgezogen. Vor wenigen Tagen startete der Betrieb des Abstrichzentrums mitsamt der Fieberambulanz am Stadionweg in Wernau. „Der Umzug war eine logistische Meisterleistung“, sagt Alexander Thomys vom Malteser Hilfsdienst.

Vergangene Woche wurden zuletzt Abstriche, mit denen mittels PCR-Test eine Infektion mit dem Coronavirus entdeckt werden kann, in Oberensingen abgenommen. Vor einer Woche begannen dann die Umzugsarbeiten: Das komplette Inventar musste verpackt und abtransportiert werden, die Container von der Strom- und Wasserversorgung sowie dem Abwasser getrennt und nach Wernau gebracht werden. Aus drei Einzelcontainern besteht die Abstrichstelle. Hinzu kamen die Container der Fieberambulanz und der Sanitäranlagen, für die zuvor die Festplatzerweiterung in Wernau teilweise aufgeschottert werden musste, um dem Abstrichzentrum einen festen Stand zu geben.

Auch Ehrenamtliche packen an

Damit nicht genug: Im Vorfeld wurden Stromleitungen und Abwasserrohre verlegt, um einen reibungslosen Neustart des Abstrichzentrums am neuen Platz zu ermöglichen. Am vergangenen Freitag wurden dann die Container mit einem Tieflader an den neuen Standort gebracht. Ein Elektrobetrieb und ein Sanitärunternehmen kümmerten sich anschließend um die Anschlüsse der Infrastruktur, während die Einsatzkräfte der Malteser die notwendigen Materialien – vom Druckerpapier bis zu den Abstrichtests – wieder einsatzbereit machten. Zudem wurde die elektronische Laboranbindung hergestellt.

Neben den hauptamtlichen Kräften packten dabei auch die ehrenamtlichen Malteser-Mitarbeiter aus Kirchheim und Reutlingen mit an, wie Steffen Schütze, Leiter der Corona-Dienste bei den Maltesern im Bezirk Neckar-Alb, berichtet. Zu Beginn der Woche waren dann alle Arbeiten erledigt. Am Dienstag startete das Abstrichzentrum in Wernau um 8 Uhr seinen Betrieb. „Als ob es nie woanders gewesen wäre“, staunte Thomys. Zu finden ist das Abstrichzentrum des Landkreises nun am Stadionweg, an der Ecke der Kirchheimer und Esslinger Straße in Wernau.

Drive-In-Verfahren

Die Abstrichzentren (CAZ) arbeiten im sogenannten Drive-In-Verfahren. Die CAZ bieten Schutz für die medizinischen Einrichtungen wie Kliniken und Arztpraxen, da begründete Verdachtsfälle von ihnen ferngehalten werden. Sie entlasten die Einrichtungen von den Abstrichen, die nur aufwendig mit Schutzkleidung entnommen werden können. Sie bieten Sicherheit für die Personen, die einen Abstrich vornehmen lassen dürfen, da sie sich in einem geschlossenen Auto während der Wartezeit und während des Abstrichs befinden und nicht wie in einer Arztpraxis oder im Krankenhaus mit anderen Personen in Kontakt kommen.

Die CAZ gelten zudem als ressourcenschonend, da die Schutzbekleidung nicht ständig gewechselt werden muss. Sie sind zugleich schnell und effizient, weil die Abläufe optimiert und sehr unbürokratisch sind. Bislang wurden am CAZ in Oberensingen in etwas mehr als einem Jahr Betriebszeit genau 64 323 Abstriche genommen – ein wesentlicher Baustein in der Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Zu den CAZ dürfen nur Einwohner aus dem Landkreis oder Menschen fahren, deren Hausarzt sich im Landkreis Esslingen befindet. Die Abstriche sind für Menschen, die typische Symptome einer Corona-Infektion haben, zum Beispiel erhebliche Krankheitszeichen der Atemwege oder Fieber, oder für Personen, die sich in einem Reiserisikogebiet aufgehalten haben. Schließlich sind die Tests wichtig für alle, die einen persönlichen Kontakt zu einer infizierten Person hatten.

Der Weg zum CAZ

Anfahrt: Auf der Bundesstraße 313 nimmt man die Ausfahrt Wernau in die Kirchheimer Straße, von dort in die Köngener Straße Richtung Freibad. Die Zufahrt zum CAZ ist ausgeschildert.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag ist das Abstrichzentrum von 8 bis 17 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag wird das CAZ von 10 bis 17 Uhr betrieben. Ein weiteres Abstrichzentrum besteht auf dem Messegelände, Parkplatz P30, in Leinfelden-Echterdingen. Dieses wird von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr betrieben.