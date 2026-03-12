Conference-League-Spiel: Ex-VfB-Profi verletzt – Mainz in Sorge um Silas

1 Der frühere Spieler des VfB Stuttgart verletzte sich im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League. Foto: IMAGO/Branislav Racko/IMAGO

Der FSV Mainz 05 bangt um Winter-Zugang Silas. Der frühere Spieler des VfB Stuttgart verletzte sich im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League beim tschechischen Pokalsieger Sigma Olmütz womöglich schwer am Schienbein und musste in der zweiten Halbzeit auf einer Trage vom Platz gebracht werden.

Zuvor hatte Silas sogar die vermeintliche Führung für die Mainzer erzielt (24.), der Treffer zählte wegen einer Abseitsstellung von Paul Nebel jedoch nicht.

Silas von Mainz 05 wird nach einer Verletzung auf Tragen vom Spielfeld getragen. Foto: Ludìk Peøina/CTK/dpa

Sportlich endete die Partie torlos: Mainz trennte sich auswärts 0:0 von Olmütz und wahrt damit die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr) in Mainz.

Sollte der Bundesligist weiterkommen, wartet im Viertelfinale der Sieger der Partie zwischen HNK Rijeka aus Kroatien und Racing Straßburg. Das Hinspiel gewann Straßburg mit 2:1.