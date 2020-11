ANZEIGE - Das Traditionsunternehmen Brogle empfängt die Auszeichnung von Computer Bild zum „Trend Shop 2021“ im Bereich Mode und Accessoires. Ausgezeichnet ist der Onlineshop von Brogle in der Kategorie Schmuck und Uhren. Die Auswahl der Trend Shops als Aufsteiger des Jahres 2021 erfolgte auf Basis einer umfangreichen Analyse in den Bereichen Umsatzwachstum, Traffic-Wachstum (OnlineBesucherzahlen) und technische Qualität.

Esslingen – Brogle legt Wert auf Innovation und Neuerungen, verliert dabei jedoch nie die traditionellen Werte des Unternehmens aus den Augen. So ist Brogle auch nach 75 Jahren noch familiär, natürlich und ungezwungen und beweist: Tradition und Moderne können miteinander verschmelzen.

„Unser Service endet nicht am Point of Sale, sondern geht dort weiter, wo die Kunden sich aufhalten: online. Die Auszeichnung zum „Trend Shop 2021“ bestätigt uns in unserem Tun und bestärkt uns weiterhin darin, uns an den Bedürfnissen der Kunden zu orientieren“, so Sandra Brogle, Geschäftsführerin von Brogle.

Brogle ist ein Familienunternehmen in dritter Generation und entwickelt sich seit der Gründung im Jahr 1945 stetig weiter. Der Onlineshop wurde 2012 von der heute geschäftsleitenden Gemmologin Sandra Brogle ins Leben gerufen. Seither arbeitet der Juwelier kontinuierlich daran, das einzigartige Brogle-Erlebnis auch digital anzubieten. Neben der großen Auswahl an Produkten und faszinierenden Hintergrundinformationen finden Kunden hier erstklassigen Service, wie in den Stores in Esslingen am Neckar und in Köln.

Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal von Brogle ist das No-Line-Konzept. Dies ermöglicht Kunden die nahtlose Nutzung der Vorteile der Ladengeschäfte und des Onlineshops: So erhalten Brogle-Kunden stets die gleiche Servicequalität, ganz egal ob sie eine individuelle Beratung im Laden oder per Telefon wünschen. Außerdem können sie jederzeit die neuen Lieblingsschmuckstücke bestellen und bequem nach Hause oder ins Ladenlokal liefern lassen – Was im Laden geht, geht auch online.

Über Brogle

Der Juwelier Brogle ist ein Traditionsunternehmen und entwickelt die eigenen Standards, Abläufe und die Qualität seit der Gründung im Jahr 1945 kontinuierlich weiter. Mit dieser langen Historie ist Brogle ein Urgestein unter den Juwelieren – und hat die Zeit genutzt. Von Generation zu Generation wurde das Wissen um kostbare Schmuckstücke, hochwertige Materialien und perfektes Handwerk weitergegeben. Seit mehr als 75 Jahren legen die Brogle-Experten ihr Herzblut in die Produkte, den Service und die Beratung von Kunden. Goldschmiede, Gemmologen, Uhrmacher, Berater und Verkäufer sind ein harmonisches Team und arbeiten wie ein Uhrwerk zusammen, um das ganz besondere Brogle-Erlebnis zu ermöglichen und die Marke immer neu zu erfinden. Zum Online-Shop geht es hier.