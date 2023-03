18 Kate trug die Ohrringe von Williams Mutter Prinzessin Diana. Foto: IMAGO/Cover-Images/IMAGO

Die britische Royal Family feierte am Montag den jährlichen Commonwealth Day. Der Tag gilt als einer der wichtigsten Feiertage im Königshaus und wird traditionell im Buckingham Palast und in der Westminster Abbey in London zelebriert. In einer Rede während des Gottesdiensts König Charles III. die „unverzichtbare Rolle der Institution in den dringendsten Fragen unserer Zeit“ hervor. Der Staatenbund verkörpere Werte wie „Frieden und Gerechtigkeit“ sowie „Sorge um unsere Umwelt“, sagte der britische Monarch. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten fand der Tag ohne die im September verstorbene Queen Elizabeth II. statt.

Prinzessin Kate zeigt sich mit den Ohrringen von Prinzessin Diana

Die weiblichen Royals zogen mit ihren Outfits die Blicke auf sich. Allen voran Prinzessin Kate. Zu ihrem dunkelblauen Zweiteiler mit einem eleganten Hut trug sie die Saphir-Ohrringe von Williams Mutter, der verstorbenen Prinzessin Diana. Außerdem trug sie eine Brosche mit dem Wappen des Prinzen of Wales. Das Schmuckstück war ein Geschenk von König Charles, der den Titel mit seiner Krönung an seinen Sohn William weitergab. Die Königsgemahlin Camilla trug einen saphirblauen Mantel mit passendem Hut und einer Brosche von Queen Elizabeth.

Selten wurde der Tag so bunt und lebendig gefeiert

Unter den rund 2.000 Gästen der Feierlichkeiten waren neben den Mitgliedern der Königsfamilie der Premierminister des Inselstaates Samoa, Minister und Würdenträger aus dem Commonwealth, Sportler, Religionsführer und mehr als 750 Schulkinder. Die Veranstaltung sollte die Multikulturalität des Staatenbundes zeigen. So wurde beispielsweise das Königspaar bei seiner Ankunft mit einem Haka begrüßt, einem traditionellen Tanz der Maori, Neuseelands indigener Bevölkerung. Außerdem gab es musikalische Darbietungen aus vielen Regionen des Commonwealth.

Gegner der Institution demonstrierten

Vor der Kirche, in der Charles und seine Ehefrau Queen Camilla am 6. Mai gekrönt werden sollen, protestierten mehrere Menschen gegen die Monarchie. „Nicht mein König“ stand auf ihren Schildern. Auch Aktivisten forderten mehr Rechte für die LGBTQ-Community in den Mitgliedsstaaten. Zum Commonwealth, dem Charles als britischer Monarch vorsteht, gehören 56 Länder, in aller Regel ehemalige britische Kolonien, mit insgesamt mehr als zwei Milliarden Einwohnern.