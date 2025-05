Comic-Tag in Esslingen: Tausende US-Comichefte werden in Esslingen feilgeboten

1 Viele Comic-Fans werden am Samstag in Esslingen erwartet. Foto: Sammlerecke

Die Esslinger Sammlerecke bietet Unterhaltung und besondere Angebote für Comic-Fans. Auch Künstler sind vor Ort. Beispielsweise signiert Lukas „Heppy“ Hepp seine Stuttgarter Schocker.











Am Samstag, 10. Mai, treffen sich in mehreren Ländern Comic-Fans zum sogenannten Gratis-Comic-Tag. Über 1200 Büchereien, Bibliotheken, Buch- und Comic-Handlungen in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz gestalten diesen Tag. Auch in Esslingen gibt es ein solches Treffen und zwar von 10-16 Uhr in der Sammlerecke in der Daimlerstraße 8.

Nach eigenen Angaben ist die Sammlerecke mit 4000 Quadratmetern Europas größter Comicshop. Inhaber Frieder Maier kündigte an, dass sich an diesem Tag jeder Besucher bis zu sechs Comic-Titel aus einer Auswahl von 22 extra für diesen Anlass gedruckten Ausgaben gratis mitnehmen dürfe. „Ob moderne Manga wie Avatar und Atelier of Witch Hat, Comic-Klassiker wie Donald Duck, Idefix, Schlümpfe oder Superhelden wie Batman und Spider-Man.“

Großer Comic- und Bücher-Flohmarkt in Esslingen

Rund um das Event findet ein großer Comic- und Bücher-Flohmarkt im Hof der Sammlerecke zum Kilopreis statt. Zudem werden tausende US-Comichefte zum Stückpreis angeboten. Es werden auch Comic-Künstler aus der Region vor Ort sein und ihre Werke signieren: Lukas „Heppy“ Hepp mit Stuttgarter Schocker 1 und 2, Jo-Kurt Berger mit Schwabenteuer 1 bis 8 sowie Jochen „Joka“ Kauffmann mit seinen Cartoons und Dekobildern.

Regale zum Stöbern in der Sammlerecke. Foto: Privat

Comic-Fans treffen sich weltweit

Ausreichend Sitz- und Parkmöglichkeiten für die Besucher seien vorhanden, verspricht Maier. Und sieht in der Veranstaltung eine „tolle Gelegenheit, um neue, aber auch langjährige Kunden zu treffen und gemeinsam zu feiern“. Der Gratis-Comic-Tag ist dem US-Amerikanischen Free-Comic-Book-Day nachempfunden, der traditionell immer im Mai stattfindet.