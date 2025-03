Comic-Convention in Kirchheim: Ein Ausflug in die 80er Jahre

14 Gut 25 Aussteller aus dem Bereich Comics und Film waren da, beeindruckend waren aber vor allem die Kostüme der Cosplay-Fans Foto: Caroline Holowiecki

Die erste Comic-Convention des Vereins Teckploitation in Kirchheim war ein ungeahnt großer Erfolg. Hunderte Fans kamen zum nostalgischen Film- und Comictreff. Die Veranstalter kündigen schon jetzt eine Neuauflage an.











Link kopiert

Das ikonische Piepsen ist schon im Eingangsbereich zu hören. R2-D2, der wohl bekannteste Roboter der Filmgeschichte, blinkt, pfeift und knarzt, dreht sein halbrundes Köpfchen – und zieht damit sämtliche Blicke auf sich. Gesteuert wird der kleine Sympathieträger von Markus Ponath aus Ludwigsburg. Das Mitglied des Reutlinger Star-Wars-Fanclubs Star Warriors Südwest hat den weiß-blauen Kerl nach Originalplänen gebaut. „Das ist eine wichtige Kindheitserfahrung“, sagt er.

Es riecht nach Nostalgie in der Stadthalle in Kirchheim. Zur ersten Comic-Convention des Vereins Teckploitation haben etwa 25 Aussteller aus den Bereichen Film, Comics, Merchandise sowie Spielzeug von früher ihre Stände aufgebaut. Der Andrang ist groß. Frank Wallberg aus Ehingen hat sich eine Geldbörse und ein Paniniheft von He-Man ausgesucht – und freut sich diebisch über seinen Retro-Kauf. Warum sich ein Erwachsener für die Zeichentrickserie Masters of the Universe interessiert? „Bei mir ist die Pandemie schuld“, sagt er. Da seien beim Dachbodenentrümpeln alte Spielsachen wieder aufgetaucht. „Es macht Spaß und bringt zurück in die Kindheit“, sagt Frank Wallberg. Er blättert im Stickeralbum. „Wenn ich das Heft aufmache, bin ich wieder acht.“

Kindheitserinnerungen werden wach

Tatsächlich: Die Comic-Con hinterlässt ein wohliges Gefühl von Unbeschwertheit und lässt abtauchen in eine Fantasiewelt. Etliche Cosplay-Fans sind gekommen, zeigen aufwendige Kostüme von Figuren aus Comics, Spielen und Filmen. Viele junge Leute zeigen sich in asiatisch angehauchten manga-ähnlichen Looks. In der Überzahl sind jedoch die Kinder der 80er und 90er, sie freuen sich an Jugenderinnerungen von Alf bis E.T., von Regina Regenbogen bis Alien, von Rambo bis zu den Simpsons. Es gibt massig Videokassetten, Pappaufsteller, alte Kinoplakate, Heftchen und Figuren. Einer der Verkäufer ist Jens Rahausen aus Ludwigshafen. Corona habe der schwächelnden Szene einen Schub versetzt, und der 80er- und 90er-Hype halte an. Bei all den schlechten Nachrichten über Kriege und Krisen tue die Erinnerung an früher gut, glaubt er.

Der Verein kommt ursprünglich aus der Filmecke

Der Erfolg gibt der Kirchheimer Comic-Con Recht. Die Premiere ist derart gut besucht, dass bereits um die Mittagszeit das Parkhaus gesperrt werden muss. Patrick Götz, der Vorsitzende von Teckploitation, ist sprachlos. „Mega!“ Um die 1000 Gäste tummeln sich nach seinen Schätzungen auf der Messe. Schon jetzt steht fest: Es soll im nächsten Jahr eine zweite Comic-Con in Kirchheim geben. Dabei hat alles so klein angefangen, nämlich mit Comic- und Filmbörsen, die der Verein in der Vergangenheit ausgerichtet hat. „Vom Hinterhof in die Stadthalle“, sagt Patrick Götz lachend. Aus der Filmecke kommt der Verein ursprünglich auch her. Kurz vor Corona hat er sich gegründet, damit Filmfans gemeinsam ins Kino gehen. „Der Hintergrund war, dass wir Kinoabende machen wollten“, erklärt er. Dann fügt er hinzu: „Aber die Filmhändler in Baden-Württemberg sind nicht so interessiert an neuen Sachen.“ Die Cosplay- und Spielzeug-Szene indes sei nach seiner Erfahrung deutlich offener, „die freuen sich über alles, was stattfindet“. Die Vereinsöffnung in deren Richtung habe sich gelohnt. Heute zähle der Verein an die 50 Mitglieder aus ganz Baden-Württemberg.

Und so richtet sich die erste Kirchheimer Comic-Con auch explizit an ein Publikum, das über den Landkreis Esslingen hinausgeht. An diesem sonnigen Sonntag sind Batman und seine Ehefrau Catwoman extra aus Karlsruhe angereist. In den Kostümen stecken Franklin und Martina Haug, und sie sind nicht allein gekommen. Auch ihre Freunde Dagmar und Frank von Saenger aus Pforzheim sind dabei – in den Outfits von Hellcat und Daredevil. „Wir sind so bekloppt, wir machen alles gemeinsam“, sagt Dagmar von Saenger in ihrem gelben Ganzkörperanzug grinsend, doch was zunächst ausschließlich nach Gaudi klingt, hat einen mildtätigen Hintergrund. Das Quartett hat sich dem Verein Helden für Herzen angeschlossen. Für den schlüpfen die Mitglieder in die Rollen von Film- und Comicfiguren, um kranke Kinder und Jugendliche zu erfreuen. „Die Kinder strahlen und lachen, für die ist das eine magische Welt“, sagt Martina Haug.

„Star Wars“ ist und bleibt der große Renner

Diese Magie ist ein Stück weit auch auf der Comic-Con in Kirchheim zu spüren. Etliche Kinder sind mit ihren Eltern gekommen, schauen mit großen Augen der Eisprinzessin Elsa, dem Filmhelden Iron Man oder der blonden Mangafigur Sailor Moon hinterher. Der Renner ist jedoch alles, was mit „Star Wars“ zu tun hat. „Das zieht immer“, sagt Serge Krall aus Waldenbuch, der in seinem pechschwarzen Kostüm eines imperialen Tie-Fighter-Piloten am Stand von Deutschlands größtem Star-Wars-Kostümclub steht, der German Garrison der weltweit aktiven 501st Legion. Und die Faszination für Luke Skywalker, Han Solo, Darth Vader und Co. verbindet Generationen. Cem Yildiz aus Schlierbach steht am Star-Wars-Stand – und guckt ebenso gebannt wie seine beiden vier- und sechsjährigen Söhne. „Die kommen nach mir“, sagt der Papa lachend. Früher habe er die Filme geguckt, heute seien seine Kinder große Fans, „und ich kann mich auch nicht zurückhalten“.

Große Comic-Con auf der Landesmesse im November

Comic-Con

Die riesige Comic-Con auf der Landesmesse in Stuttgart wird wieder am 29. und 30. November stattfinden. Ende 2024 waren dort nahezu 50 000 Besucherinnen und Besucher, auch deswegen, weil sich stets Stars aus bekannten Serien und Filmen ankündigen. Wer in diesem Jahr dabei sein wird, steht noch nicht fest. Auf der Messe-Homepage schreiben die Veranstalter: „Die Infos hierzu gehen circa vier bis sechs Wochen vor dem Event online.“ Auch in Freiburg beispielsweise gibt es eine Comic-Con. Der nächste Termin hier: 20. und 21. September.

Handel

Mit Comicheften, Mangas, Büchern und auch Sammelobjekten eindecken kann man sich unter anderem in der Sammlerecke in Esslingen, in Europas größtem Comic-Handel. Ein Spezialist in Sachen Actionfiguren und anderem Retrospielzeug ist das Esslinger Geschäft Strongvision in der Straße Am Kronenhof 21, das auch mit einem Stand auf der Kirchheimer Messe vertreten war.