Hazel Brugger in Stuttgart: „Irre, dass Spätzle als Mahlzeit durchgehen“

1 Hazel Brugger – hier bei einem Auftritt in Bern – ist am Freitag in der Stuttgarter Porsche-Arena aufgetreten. Foto: IMAGO/Gonzales Photo

„Bruggi in Stuggi“: Die Comedian Hazel Brugger träumt am Freitag in der Porsche-Arena vom Sex mit Alice Weidel und macht sich über die Essgewohnheiten der Schwaben lustig.











Stand-up-Comedy kann bereichernd, verstörend und auch befreiend sein – besonders, wenn sie von Hazel Brugger kommt. Die Schweizerin beweist in ihrem aktuellen Programm „Immer noch wach“, wieder einmal dass Humor sowohl absurd als auch tiefgründig ist. Am Freitagabend verwandelte sie die ausverkaufte Porsche-Arena in einen Tempel der intelligenten Irritation – und der herzhaften Lacher.