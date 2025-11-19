Comedy Flash: Neues Format in Esslingen – Stand-up-Comedy im alten Kinosaal

1 Im ehemaligen Kinosaal will Dionysios Gkenes eine Stand-up-Comedy-Show für Esslingen auf die Beine stellen. Foto: tki

Dionysios Gkenes möchte mit dem Format „Comedy Flash“ regionalen Stand-up-Comedians in Esslingen eine Bühne bieten. Was erwartet die Besucher und wann geht’s los?











Lachen ist gesund und verbindet die Menschen. „Wir lachen einfach gerne“, sagt Dionysios Gkenes. Der Stand-up-Comedian aus Esslingen brennt für die Auftritte auf der Bühne – und für seine Stadt. „Ich liebe Esslingen“, erklärt er bestimmt. Die Stadt biete vieles, von einem breiten Kulturangebot über Ausgeh- und Einkaufsmöglichkeiten, einzig eine richtige Stand-up-Comedy-Show fehle bislang. Das will Gkenes nun mit „Comedy Flash“ ändern.

Er selbst kam mit Stand-up-Comedy erstmals im Oktober 2022 live in Berührung. „Da bin ich nach Stuttgart, um mir eine Show anzuschauen“, erzählt er. Zuvor habe er sich lediglich online Videos von Auftritten englischsprachiger Künstler angesehen. Der Live-Auftritt überzeugte ihn. „Ich bin dann sechs oder sieben Wochen hintereinander hingegangen“, sagt Gkenes. Schnell fasste er den Entschluss, es selbst auszuprobieren. Sein erster Versuch auf einer Bühne war dann bei einer sogenannten Open-Stage. Bei diesem Format kann jeder aus dem Publikum auf die Bühne kommen und beispielsweise Musik, Poetry Slam oder eben Stand-up-Comedy machen.

In Esslingen kommt Stand-up-Comedy gut an

Im Frühjahr 2023 nahm Gkenes dann auch bei einem Event für Stand-up-Comedians in Stuttgart teil. „Ein Jahr später haben wir dann hier in Esslingen mit kleineren Stand-Up-Shows angefangen“, erklärt Gkenes. Die Community sei mittlerweile bekannter geworden, viele der Besucher würden nach der Arbeit noch vorbeischauen.

Nun möchte Gkenes mit Comedy Flash ein monatliches Stand-up-Format in Esslingen schaffen. Comedy Flash hat seinen Ursprung in Berlin und ist mittlerweile in über einhundert Städten in Deutschland vertreten. „Bekannte Comedians wie Felix Lobrecht oder Osan Yaran haben ihre ersten Schritte auf der Bühne von Comedy Flash gemacht“, erklärt Gkenes. In Esslingen soll das Format in der Tanzschule „TANZ ES“ in der Blumenstraße 15 stattfinden.

Tolle Location in Esslingen

Der Ort, in dem Comedy Flash stattfinden wird, ist ein ehemaliger Kinosaal. Die alten olivgrünen Stoffsitze erinnern noch heute daran. Bald schon sollen die Sitzreihen dann wieder voller Zuschauer sein. „Das gibt natürlich eine richtig tolle Vintage-Atmosphäre“, sagt Gkenes. Über die Volkshochschule Esslingen sei der Kontakt zu Petroula Kaleadou, der Leiterin der Tanzschule, zustande gekommen. „Wir haben uns direkt super verstanden und sie war auch sofort dabei“, erklärt Gkenes.

Er selbst wird die Moderation des Abends übernehmen. Gut ein halbes Dutzend Comedians aus der Region, darunter auch einige Profis, werden den Abend mit ihren Auftritten füllen. Er habe sehr schnell Leute für den Abend gefunden, denn die Stand-up-Community sei gut vernetzt, erklärt Gkenes. „Wer genau alles dabei ist, soll aber eine Überraschung bleiben“, fügt er hinzu.

Bald wird in Esslingen mehr gelacht

Für den Abend wollen die Comedians die Erwartungen übertreffen. Das Besondere bei Stand-up-Comedy sei, dass jeder eine andere Art habe, erklärt Gkenes. „Manche machen Comedy mithilfe ihres Körpers, andere nehmen dich auf eine Reise mit. Da ist viel dabei“, sagt er. Am 21. November soll dann ab 20 Uhr für zwei Stunden gemeinsam gelacht werden. „Es geht darum, die Welt ein wenig zu vergessen und einfach Spaß zu haben. Ein bisschen wie im Kino“, sagt Gkenes.