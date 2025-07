Comedian in Stuttgart: „Du bist spät dran“ – Teddy irritiert über schwäbische Unpünktlichkeit

1 Teddy Teclebrhan bei einem Auftritt 2022 in Köln. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Teddy tritt an drei Tagen in Folge in der Stuttgarter MHP-Arena auf. Zum Auftakt stellt der Comedian fest, dass nicht jeder im Schwabenland Pünktlichkeit groß schreibt.











Die erste von drei Shows des Comedian Teddy in dieser Woche in Stuttgart hat kaum begonnen, da muss der 41-Jährige schon etwas in Frage stellen: nämlich die schwäbische Pünktlichkeit. „Ich hab’ gedacht, im Schwabenland ist Viertel vor acht Viertel vor acht“, sagt Teddy am Freitagabend zu den rund 40 000 Zuschauern in der MHP-Arena.

Denn: Auch noch nach Beginn seines Tour-Auftritts zieht es noch Fans in die Heimspielstätte des VfB Stuttgart. Er hingegen sei das erste Mal in seinem Leben pünktlich, gab er zuvor zu verstehen. Zumindest fast.

Teddy: „Sollen wir warten oder sollen wir loslegen?“

Um 19.50 Uhr, fünf Minuten nach dem geplanten Beginn, rennt der Comedian über die Bühne. Und fragt wenig später: „Sollen wir warten oder sollen wir loslegen?“ Er legt los – und bindet direkt einen Zuschauer ein, der die Uhr womöglich nicht ganz im Blick hatte. „Du bist spät dran, winkst mir aber so zu, als wärst Du pünktlich“, sagt Teddy zu ihm.

Seine – wohl spaßig gemeinte – Konsequenz: „Morgen fange ich um halb neun an. Sagt das allen, die morgen kommen.“ Am Samstag und am Sonntag tritt Teddy erneut in der MHP-Arena auf. Und zwar jeweils ab 19.45 Uhr – zumindest laut Ankündigung auf Instagram.

Teddy, der bürgerlich Tedros Teclebrhan heißt und in Mössingen aufgewachsen ist, zählt zu den erfolgreichsten Comedians Deutschlands.