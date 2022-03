1 Das Frühlingsfest meldet sich in diesem Jahr zurück. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Der Fassanstich ist nun offiziell erlaubt, jedoch im Freien, nicht im Bierzelt: An Karsamstag, 16. April, wird das Frühlingsfest „light“ auf dem Wasen eröffnet. Dafür hat die Stadt Stuttgart nun grünes Licht gegeben.















Link kopiert

Stuttgart - Jetzt ist es offiziell: Am Mittwoch hat die Stadt Stuttgart verkündet, dass vom 16. April bis zum 8. Mai auf dem Cannstatter Wasen der Rummel erlaubt ist – allerdings in abgespeckter Form. Beim Frühlingsfest „light“ wird es keine Festzelte geben. Nicht betroffen von diesem Verbot ist das Almhüttendorf. „Das Biergarten-Konzept der letzten Jahre wird erweitert“, teilt Rathaussprecher Niklas Junkermann mit.

Riesenrad, Wilde Maus, Wildwasserbahn

Zu den Attraktionen zählen ein Riesenrad, eine Wildwasserbahn, ein Freifallturm, die „Wilde Maus“ und vieles mehr. „Momentan gehen wir von Lockerungen der Pandemie-Regelungen aus, so dass wir das Festgelände nicht zusätzlich einzäunen müssen“, so Andreas Kroll, der Geschäftsführer von in.Stuttgart. Diese Entscheidung stehe unter Vorbehalt der nächsten Corona-Verordnung. Die Öffnungszeiten ändern sich: Werktags ist der Rummel von 14 bis 22 Uhr geöffnet, an den Wochenenden von 12 bis 23 Uhr.