Mit Eric Gauthier zum Auftakt des Colours-Festivals mitten in der Stadt tanzen? Darauf werden die Menschen in Stuttgart länger als gewohnt warten müssen. 2023 war eigentlich die fünfte Ausgabe des internationalen Tanzfestivals geplant, mit ihr wollte das durch die Coronapandemie aus dem Tritt gebrachte Festival zurück in den normalen Zweijahresrhythmus.

Durch die in diesem Jahr nachgeholte Ausgabe, die im Sommer 2021 pandemiebedingt abgesagt werden musste, hätte das allerdings zwei Festivals in Folge bedeutet. Diese zeitlich engere Taktung konnten in der aktuellen wirtschaftlichen Krise einige unverzichtbare Sponsoren der Veranstaltung nicht mitgehen. Weil sich auch andere Sponsoren zurückgezogen haben, müssen Eric Gauthier als künstlerischer Leiter sowie seine beiden Programmmacher Meinrad Huber und Claudia Bauer schweren Herzens die Ausgabe 2023 streichen. Sie brauchen mehr Zeit, um das Festival neu aufzustellen.

„Das ist sehr traurig für uns, weil wir bereits mit vielen Kompanien im engen Dialog waren“, sagt Eric Gauthier zu der Absage. Auch eine als Sparvariante geplante Miniausgabe von Colours sei im nächsten Sommer nicht realisierbar gewesen, bedauert Eric Gauthier. Von 2022 an im Zweijahresrhythmus weiterzumachen kommt für ihn nicht infrage. „Viele Festivals setzen auf die ungeraden Jahre, und wir wollen das auch so machen. In den geraden Jahren ist der Fußball mit Welt- und Europameisterschaften so präsent, dass es für uns eine zu große Konkurrenz ist“, sagt Gauthier.

Nächstes Festival erst im Sommer 2025

Bis das 5. Colours-Festival wieder Kompanien aus aller Welt in die Stadt holt, müssen sich Stuttgarter Tanzfans also bis zum Sommer 2025 – und damit ungewöhnlich lange gedulden. Eric Gauthier und sein Team wollen die Zeit nutzen, um dann wieder die ganze Stadt und die internationale Tanzszene zu mobilisieren.

