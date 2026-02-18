Coletta Rydzek und Laura Gimmler: Nach Bronze gibt der Trainer den Party-Befehl
1
Strahlende Bronze-Gewinnerinnen: Coletta Rydzek (li.) und Laura Gimmler. Foto: IMAGO/GEPA pictures

Coletta Rydzek und Laura Gimmler schaffen es im olympischen Teamsprint aufs Podest. Das wirkt wie eine Befreiung – für die gesamte deutsche Langlauf-Nationalmannschaft.

Der Druck, den sie sich selbst gemacht hatten, war immens. Laura Gimmler (32) und Coletta Rydzek (28) konnten in der Nacht vor dem olympischen Teamsprint nicht schlafen, am Morgen litt die eine unter Bauchschmerzen, die andere musste sich mehrfach übergeben. Und alles nur, weil sie wussten, dass es um die letzte Chance der Spiele gehen würde. Für sich selbst. Aber auch für die gesamte deutsche Mannschaft. Am Ende lieferten sie – und Bronze fühlte sich an wie eine Befreiung.

