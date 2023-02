1 Nachgestellte Szene mit Schauspielern in der TV-Sendung „Aktenzeichen XY“ von 1996: Zwei US-Zeugen begegnen dem Täter an ihrem Auto. Foto: ZDF/Screenshot

Im Revisionsprozess um den gewaltsamen Tod der 35-Jährigen Brigitta Jacobi 1995 in Sindelfingen sagt ein aus den USA angereister Zeuge aus, der die Bluttat beobachtet hat. Der Fall belastet den 70-Jährigen bis heute.















Der Mann könnte sein Rentnerdasein genießen in einer 35 000-Einwohner-Stadt im US-Bundesstaat Georgia, in der über 10 000 Haushalte Golfwagen besitzen sollen. Der 70-Jährige ist pensioniert, war Militärpilot der US Navy und Flugkapitän bei Delta Airlines. Doch wieder ereilt den Amerikaner der Ruf nach Stuttgart, wieder wegen dieses Frauenmords. Im Landgericht gibt er über Stunden konzentriert Auskunft über jene Nacht im Juli 1995. Die 35-jährige Brigitta Jacobi war nahe dem Breuningerland in Sindelfingen auf offener Straße erstochen worden – und der US-Zeuge sah die Tat und blickte dem Täter in die Augen.