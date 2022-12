1 Die Tilsiter Straße, auf der Brigitta Jacobi 1995 getötet wurde – doch die Erinnerung vieler Zeugen ist inzwischen verblasst. Foto: red/Wolf-Dieter Obst

Der Cold-Case-Revisionsprozess um einen Sindelfinger Frauenmord 1995 taucht in die Vergangenheit des Angeklagten ein. Der freundliche Topmanager von einst hat offenbar zwei Gesichter.















Wenn Klaus Josef Lutz auftritt, geht es meist um millionenschwere Fragen und große Politik. Vor kurzem hat der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) München und Oberbayern mehr Anstrengungen gegen den Arbeitskräftemangel gefordert. So sollen Firmen Arbeitskräfte aus Drittstaaten auch dann anwerben dürfen, wenn diese geringe oder keine gleichwertigen beruflichen Qualifikationen nachweisen können. Am Montag allerdings findet sich der 64-Jährige, Präsident der mit 410 000 Mitgliedern größten IHK Deutschlands, in einer ungewohnten Rolle wieder. Als Zeuge in einem Stuttgarter Mordprozess.