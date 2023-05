1 Roland Porl vom ADFC auf den Fildern hat zahlreiche Fahrräder mit Codierungen versehen. Dies soll Diebe abschrecken. Foto: /Iris Koch

Einen ganz speziellen Service bot am Wochenende der ADFC beim Radbasar in Ostfildern an: Erstmals konnten Besucherinnen und Besucher ihr Fahrrad codieren lassen. Der personalisierte und verschlüsselte Code wird per Klebe-Etikett dauerhaft auf dem Rahmen angebracht und trägt zum Schutz vor Diebstahl bei.