Cocktailbar in Esslingen: Mehl’s Old Fashioned will Moderne mit Geschichte verbinden

Mehl’s Old Fashioned will Moderne mit Geschichte verbinden

Cocktailbar in Esslingen

1 Endspurt kurz vor der Eröffnung: Andreas van der Lubbe (links) und Julian Hülsey im Mehl’s Old Fashioned am Esslinger Marktplatz. Foto: Roberto Bulgrin

Direkt am Esslinger Marktplatz sollen künftig im Mehl’s Old Fashioned Cocktails serviert werden. Die Betreiber haben das ehemalige Wäschegeschäft monatelang renoviert. Die Vorbereitungen zur Eröffnung liegen in den letzten Zügen.











Link kopiert

Ein Ladenlokal mit Tradition haben sich Julian Hülsey und seine Mitstreiter bei der Wahl des Standorts ihrer Bar Mehl’s Old Fashioned ausgesucht. Direkt am Esslinger Marktplatz, wo Volkart Müller bis Anfang 2023 jahrzehntelang Wäsche, Mode und Strümpfe verkauft hat, dreht sich künftig alles um Drinks und Cocktails, wie der Anhang „Old Fashioned“ nahe legt. Schließlich handelt es sich beim Old Fashioned um einen der wichtigsten klassischen Cocktails, basierend auf einer Spirituose, meist Whisky, Wasser, Zucker und einem Bitter – nicht zu vergessen: Eis.