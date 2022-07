Streit in Zug bei Aulendorf Polizei verhaftet Mann nach lebensbedrohlichem Flaschenangriff

Ein 28-Jähriger soll in der Nacht zum Dienstag einen Mitreisenden in einem Regionalzug von Ulm nach Friedrichshafen am Bodensee mit einer Flasche lebensgefährlich verletzt haben. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.