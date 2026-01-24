1 Das kleinste Motorrad-Gespann der Welt, präsentiert von GZ Bikes aus Remseck. Foto: Peter Stolterfoht

Die Camperwelt ist nicht nur wuchtig. Es sind die kleinen, kreativen Fahrzeugmodelle, die auf der CMT für große Überraschungseffekte sorgen. Zu sehen in der Bildergalerie.











Getreu dem Motto „Zurück in die Zukunft“ liegen Retroexemplare auch bei der Stuttgarter Reise- und Freizeitmesse CMT voll im Trend – inklusive moderner Technik, versteht sich. Dies wird gerade im Wohnwagenbereich deutlich. Oder bei Fahrzeugen, die sich dafür eignen, im Camper oder auf dem Anhänger mitgenommen zu werden, um dann am Urlaubsort wendiger unterwegs sein zu können.

Da hätten wir beispielsweise Mini-Motorräder der Marke GZ aus Remseck, sogenannte Monkey Bikes im Stil der Fünfzigerjahre. Zu sehen bekommt man auch das kleinste Motorradgespann der Welt. In die Fünfziger passt auch der Retro-Wohnwagen von Niewiadow, mit dem der nächste Urlaub automatisch immer auch eine Reise in die Vergangenheit wird.

Batteriebetriebene Retrowelle

Dass die Technik trotz Retrowelle mit der Zeit geht, zeigt sich am Stand von Reisemobil aus der Schweiz, wo das Goggomobil-artige Elektro-Gefährt Microlino auf dem passenden Anhänger präsentiert wird. Aber das ist noch lange nicht alles. Schauen Sie selbst – in der Bildergalerie.