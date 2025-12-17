1 Der weibliche Nachwuchs des VfB Stuttgart ist am in die Jahre gekommenen Standort Obertürkheim beheimatet. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart will sein Trainingsgelände der Frauen in Obertürkheim ertüchtigen. Nun drohen aber Teile der Ausbaupläne dem Rotstift der Stadt zum Opfer zu fallen.











Die Fußball-Frauen des VfB Stuttgart eilen von Erfolg zu Erfolg. Nach dem 2:0 gegen den SC Sand am vergangenen Wochenende haben sie nun auch die Tabellenführung der zweiten Bundesliga übernommen. Der nächste Aufstieg – es wäre der dritte in Folge – kündigt sich an. Im Schatten der ersten Mannschaft hat der Club aus Cannstatt seit der Kooperation mit dem VfB Obertürkheim auch seinen Nachwuchsbereich sukzessive ausgebaut. Er ist noch immer in dem Neckarvorort beheimatet.