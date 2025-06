Club-WM: PSG stolpert gegen Botafogo - Atlético zurück in der Spur

1 Paris Saint-Germain, hier mit Fabián Ruiz, verlor sensationell mit 0:1 gegen den brasilianischen Vertreter Botafogo. Foto: Gregory Bull/AP/dpa

Botafogo schockt Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain bei der Club-WM. Durch Atlético Madrids Sieg bleibt es in der Gruppe spannend.











Pasadena - Botafogo hat mit einem Sieg gegen Paris Saint-Germain für die bislang größte Überraschung der Club-WM in den USA gesorgt. Der brasilianische Außenseiter, derzeit nur Achter in der heimischen Liga, schlug den Champions-League-Gewinner mit 1:0 (1:0) und führt die Tabelle der Gruppe B nach zwei Spielen mit sechs Zählern an. Punktgleich hinter den zweitplatzierten Paris auf Rang drei liegt mit ebenfalls drei Zählern Atlético Madrid, das nach dem herben 0:4 zum Auftakt gegen Paris zurück in die Spur fand und die Seattle Sounders mit 3:1 bezwang.

Botafogo aus Rio de Janeiro verteidigte von Beginn an leidenschaftlich gegen das auf mehreren Positionen veränderte Starensemble von PSG. Neben Ousmane Dembélé fehlten in der Startaufstellung Kapitän Marquinhos, die Mittelfeldmotoren João Neves und Fabián Ruiz sowie Linksverteidiger Nuno Mendes.

Neun Minuten vor der Pause schlug der aktuelle Titelträger der Copa Libertadores zu: Nach einem Ballgewinn und Pass in die Tiefe ließ Igor Jesus zwei PSG-Verteidiger stehen und überwand Torwart Gianluigi Donnarumma per abgefälschtem Schuss. Trotz klarer Feldvorteile wurden die Franzosen auch in Hälfte zwei nur selten gefährlich und verloren erstmals nach sechs Siegen in Serie wieder.

Atlético Madrid meldet sich zurück

Dennoch hat PSG am dritten Spieltag das Weiterkommen mit einem Sieg gegen die noch punktlosen Seattle Sounders aus den USA selbst in der Hand. Botafogo braucht gegen Atlético nur noch einen Punkt, Madrid braucht wiederum drei Punkte für den Einzug ins Achtelfinale.

In diese Position brachten sich die Spanier durch eine klare Leistungssteigerung gegen Seattle. Matchwinner war Pablo Barrios, der mit zwei sehenswerten Treffern für die 1:0-Führung (11.) und den 3:1-Endstand besorgte (55.). Der Ex-Dortmunder Axel Witsel hatte die Führung per Abstauber in der 47. Minute ausgebaut, ehe Albert Rusnak in der 50. Minute für kurze Zeit verkürzen konnte.