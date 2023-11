Club in Kirchheim: Renitenter Mann belästigt Frauen

1 Die Polizisten hatten Mühe, den 42-Jährigen auf die Wache zu transportieren. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In der Nacht zum Sonntag hat ein 42-Jähriger Mann in einem Club in Kirchheim mehrere Frauen belästigt. Die Polizei musste einschreiten.











Am Sonntag um 2.30 Uhr ist die Polizei in einen Club in die Max-Eyth-Straße in Kirchheim gerufen worden. Dort hatte ein 42-jähriger Mann nach Angaben der Polizei mehrere Besucherinnen belästigt. Der 42-Jährige war deshalb von den Sicherheitsleuten aus dem Club verwiesen worden. Bei der Aktion beleidigte der aufgebrachte Mann einen 34-jährigen und einen 36-jährigen Sicherheitsmann, sowie später auch noch die hinzugerufenen Polizisten.

Widerstand gegen die Polizisten geleistet

Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste der Mann letztendlich in Gewahrsam genommen werden, teilt die Polizei weiter mit. Hierbei leistete der 42-Jährige Widerstand. Er wehrte sich laut den Polizeibeamten massiv gegen das Verbringen zum Dienstfahrzeug, mit dem er zum Polizeirevier gefahren werden sollte. Der Mann sieht nun gleich mehreren entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen.