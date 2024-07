Clinch vor Dusche im Neckarfreibad: Streit in Esslinger Freibad eskaliert – Besucher will Polizistin schlagen

Streit in Esslinger Freibad eskaliert – Besucher will Polizistin schlagen

1 Die Polizei musste zum Esslinger Neckarfreibad ausrücken. Foto: dpa

Im Neckarfreibad in Esslingen (Kreis Esslingen) sind am Samstagabend zwei 43-jährige Männer so heftig aneinandergeraten, dass die Polizei gerufen werden müsste. Der mutmaßliche Provokateur des Streits versuchte dabei, eine Beamtin anzugreifen.











In einem Esslinger Freibad sind am Samstagabend zwei Besucher so heftig in Streit geraten, dass die Polizei gerufen werden musste. Als die Streife vor Ort war, versuchte einer der Kontrahenten eine Beamtin zu schlagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Streit im Neckarfreibad begann kurz vor Schließung der Anlage, als gegen 20 Uhr ein 43-jähriger Mann mit seinem Sohn die Dusche betreten wollte. Nachdem ein anderer, ebenfalls 43-jähriger Besucher ihm offensichtlich in aggressiver und provozierender Weise den Weg versperrte, kam es zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten, Bedrohungen und Beleidigungen. Der Sicherheitsdienst trennte die beiden Kontrahenten bis zum Eintreffen der Polizei.

Polizei bringt Angreifer zu Boden

Während die Streifenbeamten den Sachverhalt aufnahmen, verhielt sich der mutmaßliche Provokateur zusehends aggressiver und versuchte plötzlich, eine 28-jährige Polizeibeamtin mit seiner Faust zu attackieren. Reflexartig konnte sie den Angriff aber abwehren und ihr gelang es zusammen mit einem Kollegen, den Aggressor zu Boden zu bringen und ihn vorläufig festzunehmen. Gegen die beiden Kontrahenten hat das Polizeirevier Esslingen nun entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.