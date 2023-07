1 Autovermietung auf Mallorca Foto: dpa/Clara Margais

Die Pfingstferien sind vorbei, der Sommerurlaub steht vor der Tür. Wohin soll die Reise gehen? Egal, ob diesmal Mallorca, Kreta oder die Türkei angesagt sind: Wer nicht die ganze Zeit am Strand liegen will, mietet sich für seine Ausflüge am besten ein Auto. Doch dabei tauchen viele Fragen auf. Wir beantworten die wichtigsten.