Clean-up-Aktion in Esslingen: Der Bahnhof ist mit leeren Spraydosen vermüllt

Klaus Grupp ist schockiert: „So was hab ich noch nie gesehen.“ Etwa 1000 alte Farbspraydosen hat der Reichenbacher mit seinen rund 20 Mitstreitern beim 3. Neckar-Clean-Up im Bereich des Plochinger Bahnhofs eingesammelt. Insgesamt haben sie 25 Säcke gefüllt. Auch Grupps Schuhe haben ein paar Farbspritzer abbekommen: „Das ist doch alles Sondermüll – ich verstehe nicht, wie Menschen so sein können“, regt sich der 59-Jährige vom Fischereiverein Plochingen-Reichenbach auf.

Ein Hotspot für die Sprayerszene

Der Bahnhof sei in der Sprayerszene ein Hotspot, bestätigt Thomas Lehr, der Umweltbeauftragte des Gemeindeverwaltungsverbands Plochingen-Altbach-Deizisau. Der Grund: Das Gelände ist weitläufig, wird kaum kontrolliert – die Verlockung sei groß, dort abgestellte Waggons zu besprühen: „Das Problem ist bekannt“, sagt Lehr, der bereits zum dritten Mal zum Neckar-Clean-Up aufgerufen hat. Wie im Vorjahr seien in den drei Stunden weit über 200 Kilogramm Müll zusammengekommen: Neben den Dosen, viele Verpackungen, unzählige Zigarettenstummel, Autofelgen, ein Fahrrad und ein alter Teppich. Ausgerüstet mit Zangen, Müllsäcken und Handschuhen machten sich die Teilnehmer auf der Route zwischen Bruckenwasen bis Bahnhof auf den Weg. „Das Team war bunt gemischt und ging quer durch die Generationen“, zog Lehr Bilanz.

Neben die Anglern, die mit acht Personen angemeldet waren, war auch Laura Silva Voigt mit zwei Freunden unterwegs. „Mir ist es wichtig, etwas für die Umwelt zu tun“, sagt die 25-Jährige, die aus Deizisau kommt und zum zweiten mal dabei ist. Das bestätigt auch Zohran El’Hakmi, der bei einer Firma im Plochinger Hafen arbeitet: „Ich sehe auf dem Weg zur Arbeit immer den ganzen Müll hier rumliegen.“ Insofern war es keine Frage für den 24-jährigen Esslinger schon zum zweiten Mal am Neckar-Clean-Up teilzunehmen: „Das ist einfach eine Superaktion.“ Weitere Teilnehmer kamen aus Plochingen, Kirchheim oder Hochdorf.

In der ganzen Republik befreiten zeitgleich unzählige Menschen Flussufer von Unrat. Aufgerufen zur bundesweiten Aktion hatte „Rhine Cleanup“, die gemeinnützige Organisation räumt seit 2018 großflächig an vielen deutschen Flussufern auf. Mit dem Hintergrund, dass 70 Prozent des Plastikmülls über die Flüsse in die Meere gelangt, war der Rhein der Ausgangspunkt. Inzwischen hat sich die Aktion auf weit über 30 deutsche Flüsse ausgedehnt. In den letzten Jahren haben laut der Organisation rund 100 000 Freiwillige über 1000 Tonnen Müll eingesammelt. Die Weltmeere seien mit rund 150 Millionen Tonnen Plastik und Unmengen von weiterem Müll verschmutzt, erklärt Thomas Lehr. Jährlich kämen acht Millionen Tonnen Plastik hinzu. „Wir wollen den Müll schon am Ufer zu entsorgen. Jedes Kilo, das hier eingesammelt wird, wird nicht weitertransportiert“, sagt er.

Bundesweite Aktion an vielen Flussufern

Die bundesweite Aktion findet immer am zweiten Septembersamstag statt, weitere Aufräumaktionen könne aber jeder jederzeit anmelden, betont Lehr, der als „Flussbeauftragter“ die Ansprechperson ist. Er habe zuletzt viel Werbung bei den Nachbargemeinden gemacht. Mit Erfolg: So feierte zum Beispiel ebenfalls am vergangenen Samstag der erste Wernauer Neckar-Clean-Up seine Premiere. Anfragen von Firmen gab es in der Vergangenheit schon, so schickte bereits das Deizisauer Coca-Cola-Werk seine Mitarbeiter im Zuge einer Nachhaltigkeitsaktion mit Müllsäcken in der Nachbarschaft los: „Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Firmen so was machen“, lobt Thomas Lehr.