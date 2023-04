1 Claudia und Stephan Blötscher bei ihrer Hochzeit im Jahr 1995. Foto: privat

Zuerst hat Claudia Stephan Blötscher überhaupt nicht beachtet. Erst ein gemeinsamer Ausflug mit Freunden zum Seenachtsfest nach Konstanz brachte die Wende. Vom ersten Date bis heute – das ist ihre Liebesgeschichte.















Inzwischen fühlen sie sich als „Dinos“, sagen Claudia (55) und Stephan Blötscher (56). In ihrem weiten Bekanntenkreis hätten sich im Laufe der Jahre immer mehr Paare getrennt. Nur wenige hätten es geschafft, so lange zusammen zu bleiben, erzählen die beiden in ihrem Wohnzimmer. Seit 35 Jahren sind die Blötschers zusammen, 27 davon verheiratet, haben zwei erwachsene Kinder.