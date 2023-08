7 Stolz präsentiert ein Besitzer seinen Porsche auf dem Old- und Youngtimertreff am Mercedes-Benz-Museum. Foto: Andreas Rosa/r

Beim Old- und Youngtimertreff „Classics & Coffee“ vor dem Mercedes-Benz Museum lautete das Themenspecial 75 Jahre Porsche. Präsentiert wurden aber auch Autos anderen Marken.















„Eine Katzentreppe!“ Schmunzelnd beschreibt ein Paar aus Fellbach im Rems-Murr-Kreis, wie Autokenner den Sonnenschutz am Heck ihrer roten Chevrolet Corvette Baujahr 1979 nennen. Just haben sie das gepflegte Gefährt vor dem Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart geparkt, wie viele Male zuvor. Findet doch dort – noch bis zum 8. Oktober – immer sonntags der Old- und Youngtimertreff „Classics & Coffee“ statt. Fans des heiligen Blechles postieren ihre alten und fast alten Pferdestärken auf den Museumshügel, der so zur großen Freilicht-Automobilausstellung mutiert. Alle Automarken sind willkommen. Indes lautet das Themenspecial an diesem Sonntag 75 Jahre Porsche.