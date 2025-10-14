City-Ring in Stuttgart: Das nächste Jahrhundertprojekt: Der Arnulf-Klett-Platz soll autofrei werden
1
Die sechsspurige Schneise der Schillerstraße vom Gebhard-Müller-Platz entlang des Hauptbahnhofs soll wegfallen, der Arnulf-Klett-Platz am Hauptbahnhof autofrei werden. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Nach der Inbetriebnahme von Stuttgart 21 sollen weitere Teile der Innenstadt autofrei werden. Dafür gibt es viel Lob – aber der Plan hat weitreichende Auswirkungen.

Es ist das nächste Jahrhundertprojekt für die Landeshauptstadt. Nach der geplanten Inbetriebnahme von Stuttgart 21 bietet sich eine große Chance der stadtplanerischen Neuordnung in der Innenstadt. Das seit Jahren oberste Ziel ist es, den City-Ring zu vergrößern, um den Arnulf-Klett-Platz autofrei zu machen. Dafür muss der Verkehrsfluss neu geregelt werden. Eine Untersuchung zeigt, dass dies möglich ist. Bei der Frage nach dem Wie, gehen die Meinungen im Gemeinderat aber noch auseinander.

