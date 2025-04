Citizen Machinery, früher Boley: Der letzte Industriebetrieb verlässt die Esslinger Innenstadt

1 Die Firma Citizen Machinery Europe (CME) befindet sich am Rand der Esslinger Innenstadt. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslinger Firma Boley ist längst Geschichte. Doch auf dem sogenannten Boley-Areal an der Ecke Berliner/Mettinger Straße arbeitet immer noch ein Industriebetrieb. Nun plant Citizen Machinery Europe als der wohl letzte produzierende Betrieb die Innenstadt zu verlassen.











Link kopiert

Es ist bereits mehr als zehn Jahre her, als die Bagger an der Ecke Berliner/ Mettinger Straße anrückten und eines der prägenden Gebäude am Esslinger Altstadtring abrissen – das einstige Verwaltungsgebäude der Firma Citizen Machinery Europe (CME), in der einige Jahre zuvor die Traditionsfirma Boley aufgegangen war. Seither liegen die Flächen in bester zentraler Lage brach, sie gehören nicht mehr dem Unternehmen. Auf dem Rest des Geländes in Richtung Mettingen ist der Maschinenbaubetrieb aber noch immer zugange. Allerdings nicht mehr lange: CME will Esslingen verlassen.