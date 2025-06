Christopher Street Day: Drei wohl queeren-feindliche Zwischenfälle beim CSD Esslingen

1 Etwa 2000 Menschen demonstrieren am Samstag für die Rechte von queeren Personen. Foto: Roberto Bulgrin

Etwa 2000 Menschen nahmen am Samstag, 21. Juni, am Christopher Street Day Esslingen teil. Am Rande der Demonstration kam es zu drei Vorfällen – die Polizei ermittelt.











Es sei ein Wermutstropfen bei einer ansonsten rundum gelungenen Veranstaltung, sagt Jessina Zühlke, die Presseverantwortliche des CSD-Organisationsteams. Etwa 2000 Menschen demonstrierten am Samstag in Esslingen für die Rechte von queeren Personen. Auf der größtenteils friedlichen Demo des Christopher Street Days kam es am Rande zu drei Zwischenfällen.

Laut Zühlke kam es im Bereich der Sankt-Agnes-Brücke zu Anfeindungen durch einen Mann, der eine Sturmhaube bei sich getragen habe. Zuerst hätten die Ordner der Veranstaltung versucht, den Mann wegzuschicken. Anschließend sei auch die Polizei eingeschritten und habe den Mann des Platzes verwiesen.

Anwohner schoss wohl am Postmichelbrunnen mit Soft-Air

Bei der Zwischenkundgebung am Postmichelbrunnen habe ein Anwohner aus dem Fenster gespuckt und mit einer Soft-Air auf die Menge geschossen. Auch hier sei die Polizei eingeschritten.

Bei der Zwischenkundgebung am Postmichelbrunnen hat wohl eine Person mit einer Soft-Air auf die Menschen geschossen. Foto: Roberto Bulgrin

Gegen Ende der Demonstration hätte eine Gruppe Jugendlicher versucht Eier auf eine Dragqueen zu werfen. Die Einsatzleitung der Polizei, die die Veranstaltung begleitet hat, bestätigt, dass diese Vorfälle gemeldet worden seien. Bislang könnten zum genauen Ablauf und den Hintergründen noch keine Angaben gemacht werden. Ob tatsächlich auf die Menschen nahe des Postmichelbrunnens gespuckt wurde, sei nicht bekannt. Bei dem Eierwurf sei es laut Polizei beim Versuch geblieben. Es seien weitere Ermittlungen in den drei Fällen nötig.

Keine Hitzschläge beim CSD Esslingen

Trotz des heißen Wetters gab es laut dem Einsatzteam des Deutschen Roten Kreuzes keine Vorfälle, die einer medizinischen Behandlungen bedurft hätten. Trotz der prallen Sonne seien Hitzschläge oder dergleichen ausgeblieben.