Christopher Street Day: Das sollte man beim Esslinger CSD beachten

1 Im vergangenen Jahr nahmen etwa 2000 Menschen an der CSD-Demonstration teil. Foto: Andreas Rosar

Anreise, Straßensperrungen und Aftershow-Party: Eine kurze Zusammenfassung, damit der Esslinger CSD an diesem Samstag, 21. Juni, für alle möglichst entspannt wird.











Es ist soweit: An diesem Samstag ziehen wieder bunt gekleidete Menschen der LGBTQIA+-Szene durch Esslingen, um für ihre Rechte zu demonstrieren und um gemeinsam einen Tag zu erleben, an dem man sich zeigen kann, wie man ist.

Damit der Tag möglichst reibungsfrei für alle abläuft, in Kürze die wichtigsten Informationen zu Ablauf, Anreise und was es sonst zu beachten gibt.

Straßensperrungen beim CSD

Während der Demonstration, die um 15 Uhr beginnt, kommt es laut Stadtverwaltung zu Einschränkungen für den Verkehr im Streckenbereich. Die Demo zieht über Bahnhofstraße, Neckarstraße, Maille, Kiesstraße, Küferstraße, Wehrneckarstraße, Innere Brücke bis zum Marktplatz. Es gebe keine großräumige Umleitung. Die Absicherung erfolge durch die Polizei. Wer dennoch mit dem Auto kommen möchte: Parken kann man beispielsweise im Parkhaus beim Bahnhof und auch das Parkhaus Pliensauturm ist nicht weit entfernt vom Startpunkt der Demonstration. Wer direkt zur Kundgebung möchte, kann am Parkhaus Marktplatz parken.

Teil des Organisationsteams: Jessina Zühlke (links) und Simone Fuchs Foto: Roberto Bulgrin

Anreise mit Bus und Bahn

Da sich die Teilnehmer der Demo am Bahnhofsvorplatz sammeln, empfiehlt sich natürlich eine Anreise mit Bus und Bahn – zumal Tausende Menschen erwartet werden und es mit den Parkplätzen dementsprechend mau aussehen könnte. Im vergangenen Jahr waren es etwa 2000 Teilnehmer. Aus Nürtingen bietet sich laut Fahrplan der Deutschen Bahn der MEX12 an, der um 13.33 Uhr dort von Gleis 2 abfährt und um 13.54 Uhr in Esslingen ankommt. Vom Stuttgarter Hauptbahnhof fährt um 13.39 Uhr von Gleis 15 der RE5 (Ankunft 13.48 Uhr) oder MEX16 von Gleis 16 um 13.42 Uhr (Ankunft 13.52 Uhr). Von Kirchheim aus fährt halbstündlich die Linie S1. Wer pünktlich um 14 Uhr da sein möchte, kann um 13.20 Uhr von Gleis 2 fahren und ist dann voraussichtlich um 13.47 Uhr in Esslingen.

Die Veranstalter raten zum Schutz vor Anfeindungen, nur in Gruppen und nicht alleine an- und abzureisen und Regenbogenfahnen und ähnliches erst bei der Veranstaltung auszupacken. Diese Bedrohungslage sei aber eher abstrakt, da Gegendemos bislang nicht geplant seien.

Sonnenschutz

Bislang verspricht der Wetterbericht, dass es während der Demo und der Kundgebung ziemlich heiß werden könnte. Da die Streckenführung nur wenig Schatten bietet und auch der Marktplatz, wo die Kundgebung stattfindet, größtenteils von der Sonne ungeschützt ist, empfiehlt es sich unbedingt, an Sonnenschutz zu denken. Neben Sonnencreme sollte man auch eine Kopfbedeckung einpacken – und natürlich genügend Wasser. Das raten auch Jessina Zühlke und Simone Fuchs vom Organisationsteam. Übrigens ist es gern gesehen, wenn es vorerst beim Wasser bleibt: „Wer etwas Alkoholisches trinken möchte, kann das gerne auf der After-Show-Party“, sagt Jessina Zühlke.

Haupt- und Rahmenprogramm

Ab 14 Uhr sammeln sich die Teilnehmer am Bahnhofsvorplatz, der Demonstrationszug setzt sich um 15 Uhr in Bewegung. Nach der Hocketse am Marktplatz findet eine After-Show-Party im Komma statt (Maillestraße 5). Einlass ist ab 21 Uhr, offizieller Beginn ist um 21.30 Uhr. Eine Stunde später beginnt eine Drag Show, danach darf bis 3 Uhr auf zwei Dancefloors getanzt werden.