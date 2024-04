Keine Kandidatur für Esslinger Kreistag: Warum Christoph Traub der CDU einen Korb gibt

1 Filderstadts Oberbürgermeister Christoph Traub Foto: Caroline Holowiecki

Beim letzten Mal noch Stimmenkönig, diesmal gar nicht erst auf der Liste: Christoph Traub kandidiert nicht mehr für den Esslinger Kreistag. Auch in die Regionalversammlung zieht es ihn nicht. Hier spricht er über seine Gründe.











Die CDU hat ihre Listen für die Gemeinderats- und Kreistagswahl in Filderstadt sowie für die Regionalwahl im Kreis Esslingen am 9. Juni bekannt gegeben. Auffällig ist, wer nicht draufsteht: Der Oberbürgermeister Christoph Traub steht sowohl für den Esslinger Kreistag als auch für die Regionalversammlung nicht zur Verfügung. 2008 war er als Kreisrat nachgerückt, bei der vergangenen Wahl war er sogar der Stimmenkönig gewesen. In der Regionalversammlung sitzt Traub bislang nicht, in Erwägung gezogen hatte er eine Kandidatur aber durchaus, wie er auf Nachfrage bestätigt.