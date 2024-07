Christoph Kramer bei EM 2024: Abfällige Gesten – ZDF-Experte tadelt Jude Bellingham

1 Christoph Kramer und Per Mertesacker analysieren die EM-Spiele im ZDF. Foto: dpa/Christian Charisius

Jude Bellingham hat England mit einem sehenswerten Tor vor dem frühen EM-Aus bewahrt. Das Verhalten des 21 Jahre jungen Fußball-Stars kommt nicht überall gut an.











Englands Matchwinner Jude Bellingham hat nach seinem Traumtor im EM-Achtelfinale vom deutschen Ex-Nationalspieler Christoph Kramer Kritik für sein Auftreten abbekommen.

„Er ist natürlich ein herausragender Spieler, er muss nur insgesamt aufpassen, dass er jetzt nicht anfängt, Allüren zu bekommen in ganz jungem Alter. Was ich immer ganz schlimm finde, ist, wenn man vor eigenen Mitspielern abwinkt. Er hatte so ein paar Gesten drin, auch schon in den letzten Spielen“, sagte der ZDF-Experte am Sonntagabend. England hatte zuvor in Gelsenkirchen mit 2:1 nach Verlängerung gegen die Slowakei gewonnen - auch dank Bellingham.

Kramer tadelt Bellingham

Dieser wechselte vor einem Jahr von Borussia Dortmund zu Real Madrid und wurde mit den Königlichen direkt Champions-League-Sieger. „Wenn es zu viel Selbstbewusstsein gibt, dann hat er das so ein bisschen momentan. Es ist natürlich auch gerade eine Welle, die Saison, die er gespielt hat, in dem jungen Alter. Da gestehe ich ihm das auch mal zu“, monierte Kramer einen Tag nach dem 21. Geburtstag des Weltklasseprofis.

„Aber trotzdem muss man ein bisschen aufpassen, wenn man Jude Bellingham ist, dass das nicht in ein ganz blödes Ding kommt.“

Abfällige Gesten und extrem passive Phasen

Bellingham hat zwar bereits zwei Tore bei dieser EM erzielt, fällt aber auch durch abfällige Gesten und extrem passive Phasen auf. Sowohl das zweite Gruppenspiel gegen Dänemark (1:1) als auch dritte gegen Slowenien (0:0) liefen an dem Jungstar vorbei.

„Nach dem Turnier in der Sommerpause hoffe ich, dass er sich ein bisschen reflektiert. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sagt, boah, manchmal nervt er“, sagte Kramer in Gelsenkirchen. Dem Mittelfeldstar sei die hohe Belastung einer langen Saison durchaus anzumerken.

Bellingham wurde nach seinem Ausgleichstor per Fallrückzieher zum Spieler des Spiels gewählt. „Das kann zu einem Kickstart für den Rest des Turniers werden. Wir standen unter großem Druck, wir haben heute Charakter gezeigt“, sagte der Profi.